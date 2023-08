Siteminder Ltd est une société basée en Australie qui opère en tant que plateforme SaaS (Software-as-a-Service) pour les hôtels. La société est un fournisseur d'hôtels et de logements pour le commerce en ligne. Elle fournit des chambres d'hôtes locales, des motels, des lodges et des locations de vacances. La plateforme est basée sur le cloud, ce qui permet aux hôteliers de gérer leur activité en déplacement. L'entreprise relie environ 425 systèmes logiciels hôteliers à un nombre égal de canaux de distribution. L'entreprise opère 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans environ 150 pays, avec des bureaux à Sydney, Bangkok, Manille, Londres, Galway, Berlin et Dallas. Les produits de la société comprennent le gestionnaire de canaux hôteliers, le moteur de réservation hôtelière, le constructeur de sites Web hôteliers, la veille économique hôtelière, la métarecherche hôtelière, le traitement des paiements hôteliers, le système de distribution global et multi-propriété et l'Hotel App Store.

Secteur Logiciels