SiTime Corporation est un fournisseur de solutions de synchronisation de précision pour l'industrie électronique mondiale. Les produits de la société sont conçus pour environ 300 applications sur ses marchés cibles, notamment les communications et les entreprises, l'automobile, l'industrie, l'aérospatiale, la téléphonie mobile, l'Internet des objets (IoT) et le grand public. Les solutions de la société comprennent des oscillateurs, des circuits intégrés d'horloge et des résonateurs. Ses solutions tout silicium sont basées sur trois domaines d'expertise, qui comprennent les systèmes micro-électromécaniques (MEMS), les capacités de conception analogique à signaux mixtes et l'expertise d'intégration avancée au niveau du système. Pour le marché des communications et des entreprises, ses solutions de synchronisation de précision offrent des performances et une résilience dans des environnements denses, moins contrôlés et soumis à des conditions extrêmes. Pour le marché de l'automobile, ses solutions peuvent être utilisées dans l'électronique automobile, y compris les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) pour les voitures autonomes.

Indices liés Russell 2000