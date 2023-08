SiTime Corporation fournit des solutions de systèmes de chronométrage en silicium. Les solutions de synchronisation en silicium de la société sont composées de résonateurs de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et de circuits intégrés (CI) d'horloge. La société fournit des oscillateurs composés d'un résonateur MEMS et d'un circuit intégré analogique à signaux mixtes intégrés dans un boîtier. Son portefeuille de produits comprend des oscillateurs à faible gigue, des oscillateurs à faible puissance, des oscillateurs à spectre étalé, des DCOCXOs de Stratum 3E, des OCXOs de Stratum 3E, des Super-TCXOs de précision MHz, des oscillateurs durcis, des oscillateurs kHz de 32,768 kilohertz, des oscillateurs MegaHertZ (MHz), des générateurs d'horloge et des oscillateurs de puissance de 1 hertz (Hz) à 26 MHz. Les produits de la société sont conçus dans plus de 250 applications sur divers marchés, notamment les communications et les entreprises, l'automobile, l'industrie, l'aérospatiale et le mobile, l'Internet des objets (IoT) et les consommateurs.