Sitio Royalties Corp. : Piper Sandler persiste à l'achat

Données financières USD EUR CA 2022 348 M - 341 M Résultat net 2022 150 M - 147 M Dette nette 2022 580 M - 570 M PER 2022 27,6x Rendement 2022 9,66% Capitalisation 336 M 336 M 330 M VE / CA 2022 2,64x VE / CA 2023 1,78x Nbr Employés - Flottant 20,3% Graphique SITIO ROYALTIES CORP. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SITIO ROYALTIES CORP. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Clôture 26,49 $ Objectif de cours Moyen 36,40 $ Ecart / Objectif Moyen 37,4% Révisions de BNA Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SITIO ROYALTIES CORP. 35.99% 336 CONOCOPHILLIPS 23.21% 112 857 EOG RESOURCES, INC. 16.58% 60 656 CNOOC LIMITED 21.92% 59 416 CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 21.53% 58 168 OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 119.21% 58 106