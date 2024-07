Sivota Plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni qui se concentre sur les entreprises technologiques israéliennes en phase avancée de développement. La société n'a qu'un seul secteur d'activité, celui des médias numériques. La principale filiale opérationnelle de la société est Apester Ltd (Apester). Apester fournit une plateforme logicielle d'expérience numérique qui permet aux marques, aux éditeurs et aux entreprises de commerce électronique de créer et de distribuer des expériences numériques interactives et de collecter les données de première partie qui en résultent afin de mieux comprendre leurs clients et d'améliorer leurs performances commerciales. La plateforme logicielle d'Apester permet de créer un certain nombre d'outils d'engagement, notamment des enquêtes auprès des clients, des pages d'atterrissage mobiles dynamiques, des formulaires d'accueil, des vidéos interactives, des histoires, des sondages et des quiz. Apester permet aux éditeurs et aux marques de créer une expérience authentique, visuelle et interactive pour engager le dialogue avec leurs clients. Les autres filiales de la société sont Apester UK Ltd, Apester Inc et Sivota IL Ltd.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds