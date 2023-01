MISES À JOUR COMMERCIALES : Topps Tiles prend note des appels de MS ; la perte de Pioneer se creuse

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Topps Tiles PLC - vendeur de carreaux basé dans le Leicestershire, Angleterre - MS Galleon GmbH, une société d'investissement basée à Vienne et principal investisseur de Topps Tiles, réitère son appel aux actionnaires pour qu'ils soutiennent ses résolutions de réquisition, qui seront votées lors de l'assemblée générale annuelle de Topps. Les résolutions révoqueront immédiatement le directeur et président non exécutif Darren Shapland de ses deux rôles. Le 6 janvier, la société a déclaré qu'elle avait appris que MS Galleon GmbH avait contacté individuellement certains de ses actionnaires avec des informations qui contredisent les déclarations précédentes faites à Topps Tiles sur le lien entre le sourcing et l'intérêt de MS Galleon dans la société. MS Galleon détient actuellement 30% de Topps Tiles.

----------

Sivota PLC - véhicule d'investissement axé sur les entreprises technologiques israéliennes à un stade avancé - note que sa société émettrice Apester, une plateforme logicielle d'expérience numérique, a nommé un directeur général au Royaume-Uni pour accélérer sa présence dans ce pays. En outre, Apester a signé de multiples accords avec des éditeurs américains et britanniques non nommés, qui seront lancés au début de 2023. Ne divulgue pas les détails financiers des accords. Prend note d'un accord de coopération avec iDigital pour favoriser l'expansion locale sur le marché brésilien des médias. "Nous sommes ravis des progrès déjà réalisés à travers Apester. La nouvelle équipe de direction met déjà en œuvre son ambitieux plan stratégique qui, j'en suis convaincu, permettra à l'entreprise d'exploiter pleinement un certain nombre d'initiatives de croissance à court terme. À mesure que nous avançons vers 2023, nous nous attendons à ce que l'activité d'Apester continue de progresser fortement", déclare le directeur général Ziv Ben Barouch.

----------

Surface Transforms PLC - Fabricant de matériaux céramiques renforcés de fibres de carbone basé à Liverpool - Signale que le revenu pour 2022 a plus que doublé, passant de 2,4 millions de GBP à 5,1 millions de GBP. Il note que ce chiffre reste inférieur aux prévisions précédentes en raison de certains problèmes de production survenus dans l'entreprise fin novembre et en décembre. La trésorerie brute au 31 décembre s'élève à 14,9 millions GBP, contre 6,7 millions GBP au 30 juin. La société se dit encouragée par les niveaux de production de ces dernières semaines et maintient ses prévisions pour 2023. S'attend à une capacité limitée pour le premier semestre de 2023.

----------

Quartix Technologies PLC - Fournisseur de systèmes de suivi de véhicules basé à Newtown, Pays de Galles - Fait état d'une croissance continue des revenus annuels récurrents au quatrième trimestre 2022 de 2,6 millions de livres sterling sur une base de devise constante pour atteindre 27,3 millions de livres sterling, contre une croissance de 2,0 millions de livres sterling un an auparavant. Note que les abonnements aux nouveaux véhicules ont également continué à croître au quatrième trimestre. La société prévoit de publier ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre le 27 février. "Nos plans de croissance sur les marchés européens ont été couronnés de succès, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne enregistrant chacune une forte augmentation des RAR et des abonnements. Nous avons enregistré une augmentation des nouvelles installations dans tous les territoires, y compris sur le marché britannique bien établi, et aux États-Unis. Au Royaume-Uni, notre stratégie basée sur la valeur, qui consiste à offrir un excellent service à un prix compétitif, nous permettra de faire changer les clients de fournisseur et d'attirer de nouveaux adeptes de la technologie télématique", explique Richard Lilwall, directeur général.

----------

Pioneer Media Holdings Inc - incubateur technologique basé à Vancouver et axé sur les jetons non fongibles - enregistre une perte avant impôts de 1,2 million USD au cours du semestre clos le 30 novembre, soit une augmentation par rapport aux 582 471 USD de l'année précédente. Ceci est dû à une nouvelle charge de recherche et développement de 526 812 USD. Enregistre des revenus de 843 568 USD, alors qu'il n'y avait aucun revenu l'année précédente.

----------

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.