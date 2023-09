Sivota PLC est un véhicule d'investissement à opportunités spéciales basé au Royaume-Uni qui se concentre sur les entreprises technologiques peu connues. La société opère à travers le segment de la plateforme d'engagement marketing numérique Apester. Elle sert de plateforme pour exploiter le potentiel d'investissement technologique entre le Royaume-Uni et Israël, en identifiant des opportunités d'investissement spéciales. La société fournit des capitaux dans des situations spéciales, des rachats et des opportunités de croissance, facilitant ainsi l'expansion. Elle recherche des opportunités d'investissement dans des entreprises qui sont positionnées pour croître, s'améliorer et devenir leader sur le marché.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds