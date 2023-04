Berenberg relève l'objectif des actions Sixt à 147 euros - 'Acheter'.

HAMBOURG (dpa-AFX) - La banque privée Berenberg a relevé son objectif de cours pour les actions ordinaires de Sixt de 140 à 147 euros et maintenu sa recommandation à "acheter". Une réunion d'analystes et un entretien avec le directeur financier ont confirmé son opinion selon laquelle le loueur de voitures est en très bonne position par rapport à la concurrence, compte tenu de ses données financières solides, a écrit l'analyste Yasmin Steilen dans une étude publiée jeudi. De manière générale, les coûts d'intérêt sont plus élevés et les conditions de refinancement deviennent plus difficiles, a-t-elle expliqué./ajx/ck

Publication de l'étude originale : 19.04.2023 / 16:40 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

