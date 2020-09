Sixt : Jefferies reste à l'achat

15/09/2020 | 14:23

L'analyste Jefferies confirme ce mardi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Sixt, estimant que si l'épidémie de Covid persiste, Sixt 'avance toujours'.



Le broker confirme également son objectif de cours de 95 euros.



'Alors que la demande dans les emplacements non aéroportuaires continue d'être robuste (similaire à l'année précédente), les restrictions continues du trafic aérien limitent considérablement la génération de revenus dans les aéroports. Cela dit, compte tenu de la solidité de sa situation financière, Sixt continue de développer l'empreinte de sa marque et d'investir dans son offre, pour une nouvelle augmentation des revenus une fois que le trafic aérien commencera à se normaliser', commente le broker.



