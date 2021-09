Sixt : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Sixt SE, avec un objectif de cours relevé de 146 à 158 euros.



Hier, Sixt a publié un communiqué présentant le relèvement de ses objectifs annuels avec un CA opérationnel de 2 à 2,2 MdsE (contre 1,95 à 2,1 MdsE précédemment) et un résultat courant avant impôt (RCAI) attendu entre 300 et 330 ME (contre 190 à 220 ME précédemment).



Le groupe met notamment en avant 'un développement très positif de l'activité durant la saison estivale avec un rebond aux USA et une reprise en Europe', ainsi qu'un contexte prix très favorable.



Dans ce contexte, Oddo relève ses estimations 2021/2022 de respectivement 5% et 2% au niveau du CA, et de +55% et +15% au niveau du RCAI à respectivement 323.6 ME et 408.7 ME.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.