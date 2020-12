Sixt : Oddo reste 'neutre' et augmente sa cible

Malgré l'ampleur inédite de la crise sanitaire, Sixt a su résister 'en adoptant une stratégie adaptée et les mesures nécessaires afin de préserver sa liquidité', juge Oddo.



Réduction de la flotte de véhicules (-23%), plan d'économies (200 millions d'euros en neuf mois), diversification de l'offre, expansion aux USA... l'entreprise a su mettre en place 'une gestion efficace de la crise', analyse le broker.



Avec un retour progressif de la demande attendu à partir du 2nd semestre 2021, Oddo continue de penser que 'les fondamentaux du groupe sont solides et devraient lui permettre de bénéficier rapidement d'une reprise du marché de la mobilité.'



L'analyste maintient ainsi sa recommandation 'neutre' sur le titre et augmente son objectif de cours, passant de 78 à 100 euros.







