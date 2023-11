MÜNCHEN/KÖLN (dpa-AFX) - Ceux qui ont besoin d'une voiture de location cet hiver s'en sortent généralement mieux qu'il y a un an. Pendant les vacances de Noël, les prix en Allemagne sont en moyenne inférieurs d'environ 12 % à ceux de l'année dernière à la même période, selon une évaluation du portail Check24. Pour d'autres destinations populaires, la baisse est encore plus forte : en moyenne, les prix baissent de 14 pour cent dans les 15 pays où les réservations sont les plus nombreuses.

Les chiffres de billiger-mietwagen.de vont dans le même sens. Le portail a analysé les prix dans les 20 pays les plus réservés pour la période allant de début décembre à fin janvier. Dans un peu plus de la moitié d'entre eux, les prix baissent. En Allemagne dans son ensemble, la baisse est de 4 %. À Berlin, Hambourg et Düsseldorf, les prix baissent de 9, 14 et 12 pour cent, ce qui est nettement supérieur à la moyenne. À Munich, la baisse est de 5 %, à Koln de 3 % et à Francfort de 7 %.

Andreas Schiffelholz de Check24 attribue la baisse des prix, malgré une forte demande, au fait que les parcs de véhicules des loueurs sont à nouveau plus importants. C'est aussi l'avis de billiger-mietwagen.de. Il y a parfois à nouveau une offre excédentaire, raison pour laquelle les clients sont attirés par des prix bas.

Compte tenu de la période d'évaluation, il ne faut pas s'attendre à des répercussions de l'actuelle grève des chemins de fer sur les prix /ruc/DP/zb.