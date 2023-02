Sixt prévoit une croissance 'significative' de son chiffre d'affaires en 2023 - dividende exceptionnel

PULLACH (dpa-AFX) - Le loueur de voitures Sixt s'attend à une forte croissance cette année en raison d'une demande toujours élevée et de prix plus élevés et veut faire profiter ses actionnaires de son succès actuel. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe devrait augmenter "considérablement" par rapport à la même période de l'année précédente, a annoncé mardi l'entreprise cotée au MDax à Pullach, près de Munich. Le directoire prévoit un résultat consolidé avant impôts (EBT) compris entre 430 et 550 millions d'euros. Une augmentation des recettes de 10 à 25 pour cent se dessine déjà pour les trois premiers mois. Le directoire prévoit un résultat consolidé avant impôts de 20 à 40 millions d'euros. L'action Sixt a atteint son plus haut niveau depuis août.

Selon les premiers calculs, Sixt a réalisé en 2022 un résultat consolidé avant impôts de 550 millions d'euros. Un an plus tôt, il était de 442 millions. Pour l'exercice clos, Sixt proposera à l'assemblée générale un dividende de 4,11 euros par action ordinaire et de 4,13 euros par action préférentielle. En outre, les actionnaires devraient bénéficier d'une distribution spéciale de 2,00 euros par action./ngu/jha/.