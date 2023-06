MÜNCHEN (dpa-AFX) - Cette année, ceux qui ont besoin d'une voiture de location pour leurs vacances d'été ne devront plus mettre la main au porte-monnaie. Les évaluations actuelles des portails Check24 et billiger-mietwagen.de pour l'agence de presse allemande montrent des prix nettement plus bas qu'il y a un an dans la plupart des pays de vacances. Selon les données de Check24, les prix ont baissé en moyenne de 18 % en un an pour les 20 destinations les plus prisées. Ils restent toutefois supérieurs au niveau d'avant Corona.

Les deux portails ont constaté des baisses importantes, notamment en Espagne, où Check24 a relevé une baisse de 34 % et billiger-mietwagen.de une baisse de 16 %. Pour l'Italie, ce sont respectivement 17 et 16 %, pour la Grèce 27 et 18 % et pour le Portugal 8 et 12 %. La France a également connu une baisse de 9 et 14 %, tout comme le Royaume-Uni avec 9 et 4 %.

La plus forte baisse a été mesurée en Croatie, où Check24 constate une baisse de 47 % et billiger-mietwagen.de de 22 %. Pour les Etats-Unis, les portails fournissent des données contradictoires. Check24 constate une baisse des prix de 16%, billiger Mietwagen en revanche une hausse de 6%. Ils se rapprochent à nouveau pour la location de voitures en Allemagne : des baisses de prix de 11 et 10 % ont été constatées.

Les écarts entre les portails s'expliquent notamment par le fait que les évaluations reposent sur les réservations des visiteurs respectifs et que les périodes de réservation évaluées et les périodes d'évaluation ne correspondent pas tout à fait.

Au cours des deux dernières années, les prix de location de voiture étaient nettement plus élevés qu'avant Corona. Le niveau élevé des prix était dû au fait que de nombreux prestataires avaient réduit drastiquement leur flotte au début de la pandémie. Lorsque les restrictions de voyage sont tombées, ils n'ont pu que difficilement reconstituer leurs stocks ou avec des rabais nettement moins importants sur les véhicules en raison des difficultés de livraison des constructeurs automobiles, ce qui a fait monter les prix./ruc/DP/nas