Sixth Bourse Specialty Lending, Inc. est une société d'investissement en gestion non diversifiée, à capital fixe et à gestion externe. Il s'agit d'une société de financement spécialisée, qui se concentre sur les prêts aux entreprises du marché intermédiaire. Elle cherche à générer des revenus principalement dans les sociétés du marché intermédiaire domiciliées aux États-Unis par le biais de montages directs de prêts garantis de premier rang et de montages de prêts mezzanine et non garantis et d'investissements dans des obligations de sociétés et des titres de participation. Elle investit dans des dettes de premier prêt, des dettes de second prêt, des dettes mezzanines et non garanties, des actions et d'autres investissements. Ses dettes de premier rang peuvent inclure des prêts autonomes de premier rang, des prêts de dernier rang, des prêts unitranche et des obligations d'entreprise garanties. Sa dette de second rang peut inclure des prêts garantis et des obligations d'entreprise garanties, avec une priorité secondaire derrière la dette de premier rang. Ses secteurs comprennent le transport, l'assurance, l'éducation et l'immobilier. Sixth Bourse Specialty Lending Advisers, LLC. est le conseiller en investissement de la société.