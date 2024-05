Siyaram Silk Mills Limited est une entreprise textile basée en Inde. Elle fabrique, marque et commercialise des tissus, des vêtements prêts-à-porter et des fils teints à l'indigo. Ses activités comprennent les tissus, les vêtements, les exportations, l'ameublement, les institutions, les fils et la vente au détail. Elle propose une gamme de tissus, dont le polyester viscose, le mélange polyester viscose, le polyester viscose lycra, le polyester coton, la laine lin, le polyester viscose lin, le polyester laine, la laine lycra et d'autres. Elle propose des produits indigo, notamment du fil teint à l'indigo 100 % coton, du fil teint à l'indigo en mélange coton-poly, du fil teint à l'indigo coton/lycra, du fil teint à l'indigo coton slub, du fil teint à l'indigo fantaisie et du fil teint à l'indigo viscose/excel/tencel. La division institutionnelle de l'entreprise s'adresse à divers marchés et propose une gamme variée de vêtements, y compris des vêtements de cérémonie, des vêtements décontractés, des uniformes de bureau et des tissus d'ameublement. Ses marques comprennent Miniature, Oxemberg, Royale Linen, Unicode, Cadini et d'autres.

Secteur Textiles et Cuirs