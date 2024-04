Siyata Mobile Inc. est un développeur canadien de solutions de communications cellulaires pour les réseaux mobiles avancés, sous les marques Uniden Cellular et Siyata, destinées aux premiers intervenants et aux entreprises du monde entier. Les trois catégories de produits de la société comprennent les appareils mobiles portables robustes et les solutions de communication embarquées, qui sont vendus aux premiers intervenants, aux entreprises, aux flottes de véhicules commerciaux et aux travailleurs industriels, ainsi que les amplificateurs cellulaires qui renforcent le signal cellulaire à l'intérieur des maisons, des bâtiments et des véhicules. Son UV350 4G/LTE est un appareil de communication embarqué spécialement conçu pour les véhicules professionnels, tels que les camions, les camionnettes, les bus, les véhicules de services d'urgence et d'autres véhicules d'entreprise. L'entreprise développe, commercialise et vend également une gamme d'appareils portables robustes de type "push-to-talk" sur smartphone cellulaire. Elle propose également une gamme complète d'amplificateurs cellulaires, pour améliorer la réception cellulaire, sous la marque Uniden.

Secteur Téléphones et appareils portatifs