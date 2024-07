L'Inde a demandé aux compagnies d'électricité de commander des équipements d'une valeur de 33 milliards de dollars cette année afin d'accélérer l'augmentation de la capacité de production d'électricité à partir de charbon dans les années à venir, alors que le pays d'Asie du Sud s'efforce de répondre à une demande d'électricité en plein essor, ont déclaré deux représentants du gouvernement.

Cette décision sans précédent du gouvernement, qui se traduira par un nombre record d'appels d'offres en un an pour l'achat d'équipements par de grandes compagnies d'électricité telles que NTPC et SJVN, ainsi que par les sociétés privées Adani Power et Essar Power, permettra d'ajouter 31 gigawatts (GW) au cours des 5 à 6 prochaines années, ont déclaré les sources.

Normalement, le gouvernement laisse aux entreprises elles-mêmes le soin de fixer le calendrier des appels d'offres.

L'accélération des commandes d'équipement pour les nouvelles centrales au charbon a été discutée lors d'une réunion organisée par le ministre de l'électricité Manohar Lal, peu après la formation du cabinet fédéral du premier ministre Narendra Modi au début du mois dernier, ont indiqué les sources.

Les objectifs sont ambitieux étant donné que le pays a commandé des équipements pour une capacité d'environ 2 à 3 GW par an au cours des années précédentes, à l'exception des commandes de 10 GW de l'année dernière.

L'Inde s'empresse d'ajouter de nouvelles centrales au charbon car elle est à peine capable de répondre à la forte demande d'électricité avec le parc existant en dehors des heures d'ensoleillement.

Après la pandémie, la demande d'électricité du pays a atteint de nouveaux records en raison du taux de croissance économique le plus rapide parmi les grandes économies et de la multiplication des vagues de chaleur.

En juin, l'Inde a connu sa plus grande pénurie d'électricité en 14 ans et a dû se précipiter pour éviter les pannes nocturnes en reportant la maintenance planifiée des centrales et en invoquant une clause d'urgence pour obliger les entreprises à faire fonctionner les centrales à partir de charbon et d'électricité importés.

L'entreprise publique Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL), qui a remporté tous les contrats d'équipement électrique lors des ventes aux enchères de l'année dernière, est susceptible d'obtenir la plupart des contrats pour le nouvel équipement, ont déclaré les sources.

Larsen & Toubro, le seul autre producteur d'équipements électriques sur le marché, n'a pas participé à la plupart des appels d'offres de l'année dernière.

Le ministère de l'électricité, BHEL, Adani, NTPC, SJVN et L&T n'ont pas immédiatement répondu aux courriels envoyés par Reuters. Les sources n'ont pas souhaité être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

"Les dernières grosses commandes d'équipements électriques ont été passées pour environ 20 GW vers 2009-10, lorsque les entreprises chinoises ont obtenu une part importante du marché", a déclaré l'une des sources.

Les volte-face politiques et le manque de commandes pour les centrales au charbon au cours des dernières années ont contraint d'autres fournisseurs d'équipements tels que Thermax-Babcock, BGR-Hitachi et le sud-coréen Doosan à fermer leurs unités de production en Inde.

Depuis 2020, le pays décourage les contrats avec des entreprises de pays partageant une frontière terrestre, comme la Chine, en exigeant des approbations réglementaires.

Depuis la fin de l'année dernière, l'Inde a accéléré la construction de centrales électriques au charbon pour répondre à ses besoins en électricité, ce qui risque de compromettre les progrès réalisés par le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre pour sevrer son économie du carbone.

En mars, Reuters a rapporté que des entreprises privées indiennes avaient manifesté leur intérêt pour la construction d'au moins 10 GW de capacité de production d'électricité à partir du charbon sur une décennie, mettant ainsi fin à six ans de sécheresse en ce qui concerne l'implication significative du secteur privé dans ce domaine. (1 $ = 83,5040 roupies indiennes) (Reportage de Sarita Chaganti Singh à New Delhi ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)