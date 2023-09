SJW Group est une société de portefeuille. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de quatre filiales en propriété exclusive, à savoir San Jose Water Company (SJWC), SJWNE LLC, SJWTX, Inc. et SJW Land Company. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Water Utility Services et Real Estate Services. Le secteur Services d'utilité publique de l'eau propose des services d'utilité publique et des services connexes à ses clients par l'intermédiaire des filiales de SJW Group, SJWC, Connecticut Water, CLWSC, Maine Water et New England Water Utility Services, Inc. (NEWUS). Le secteur des services immobiliers s'occupe de la gestion des propriétés et des activités d'investissement menées par SJW Land Company et Chester Realty, Inc. SJWC est une société de services publics dont l'activité consiste à fournir des services d'eau dans la région métropolitaine de San Jose, en Californie.

Secteur Services des eaux