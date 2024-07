Le groupe SJW est une société de distribution d'eau et de traitement des eaux usées qui fournit des services d'approvisionnement en eau. La société opère par l'intermédiaire de quatre filiales détenues à 100 %, à savoir San Jose Water Company (SJWC), SJWNE LLC, SJWTX Holdings, Inc. et SJW Land Company. SJWNE LLC est une société holding à but spécial pour Connecticut Water Service, Inc. (CTWS) (et ses filiales à 100 %, The Connecticut Water Company (CWC), The Maine Water Company (MWC), Chester Realty, Inc. et New England Water Utility Services, Inc. (NEWUS)). SJWTX Holdings, Inc. est la société holding de SJWTX, Inc, qui exerce ses activités sous le nom de The Texas Water Company (TWC), Texas Water Operation Services, LLC (TWOS) et Texas Water Resources, LLC (TWR). La société, par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, fournit principalement des services de distribution d'eau et d'autres services connexes en Californie, dans le Connecticut, dans le Maine et au Texas. Le groupe SJW exerce des activités de gestion immobilière et d'investissement immobilier par l'intermédiaire de SJW Land Company et de Chester Realty, Inc.