SK-Electronics CO., LTD. est une société basée au Japon, principalement engagée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits de masques photo à grande échelle. La société est principalement impliquée dans la conception, la fabrication et la vente de plaques originales de masques photo pour la fabrication de panneaux à cristaux liquides et de panneaux électroluminescents organiques utilisés pour les smartphones, les ordinateurs personnels, les télévisions à écran mince et autres.