SK hynix Inc. : Nomura optimiste sur le dossier

Données financières KRW USD EUR CA 2022 52 627 Mrd 40,1 Mrd 39,6 Mrd Résultat net 2022 9 822 Mrd 7,48 Mrd 7,39 Mrd Dette nette 2022 8 671 Mrd 6,61 Mrd 6,52 Mrd PER 2022 7,26x Rendement 2022 1,66% Capitalisation 68 765 Mrd 52 388 M 51 707 M VE / CA 2022 1,47x VE / CA 2023 1,21x Nbr Employés 29 711 Flottant 73,9% Graphique SK HYNIX INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SK HYNIX INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 35 Dernier Cours de Clôture 100 000,00 KRW Objectif de cours Moyen 140 800,00 KRW Ecart / Objectif Moyen 40,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Seok-Hee Lee President, Chief Executive Officer & Director Jung-Ho Park Co-Chief Executive Officer & Director Kwon Hong Managing Director & Head-Finance Tae-Won Chey Chairman-Executive Board Tae-Hoon Kim Managing Director & Head-Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SK HYNIX INC. -23.66% 52 388