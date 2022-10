Exclusif-KLA va cesser ses ventes et ses services à la Chine pour se conformer aux restrictions américaines sur les exportations - source

Cette décision met en évidence les énormes vents contraires auxquels sont confrontés les fabricants de puces et d'équipements pour puces dans le monde, alors que l'administration Biden a publié vendredi un ensemble de contrôles à l'exportation visant à ralentir les progrès de la Chine dans la fabrication de puces avancées.

La Chine est le plus grand marché géographique de KLA, avec un chiffre d'affaires de 2,66 milliards de dollars, soit près de 30 % de ses revenus totaux au cours de la dernière année fiscale qui s'est terminée en juin, selon les documents financiers de la société.

En vertu de la nouvelle réglementation américaine publiée vendredi, les entreprises qui cherchent à fournir aux fabricants de puces chinois des équipements de fabrication de pointe doivent d'abord obtenir une licence du ministère américain du Commerce.

La source, qui a refusé d'être identifiée en raison de la sensibilité de l'affaire, a déclaré que le personnel en Chine a reçu un e-mail du service juridique de KLA indiquant qu'à partir de 23h59 heure locale (1559 GMT) mardi, la société cessera ses ventes et ses services aux "fabs avancées" en Chine pour la technologie des puces NAND de 128 couches ou plus, et des puces DRAM de 18 nm et moins, et des puces logiques avancées.

"Notre équipe de direction nous a dit de nous détendre pendant quelques mois", a déclaré à Reuters la source qui a été informée de la question.

KLA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de travail.

La source a ajouté que la société cesserait également d'approvisionner les usines de puces chinoises appartenant à Intel et SK Hynix, le deuxième plus grand fabricant de puces à mémoire au monde.

Reuters a précédemment rapporté que les entreprises étrangères possédant des fabs en Chine et cherchant à recevoir des équipements de fabrication de puces avancées verraient leurs demandes de licence examinées au cas par cas, tandis que les demandes d'approvisionnement des fabs chinoises seraient examinées selon une norme de "présomption de refus".

SK Hynix a réitéré sa position selon laquelle il demanderait une licence en vertu des nouvelles règles américaines de contrôle des exportations pour les équipements afin de continuer à faire fonctionner ses usines en Chine. Intel n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les deux principaux fabricants de puces mémoire de Chine - Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC), Changxin Memory Technologies Inc (CXMT) - et le fabricant de puces sous contrat Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) figurent parmi les principaux clients concernés par le contrôle des exportations américain.

Aucune de ces trois fabs n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Une autre source au sein d'une société d'équipement de puces à l'étranger a déclaré à Reuters que tous les principaux fournisseurs des fabs travaillaient 24 heures sur 24 pour évaluer l'impact à long terme de la réglementation.

"Nous réagissons tous de manière excessive au début, pendant que les équipes juridiques règlent les détails pour chaque logiciel et équipement qui pourrait être affecté."

Les actions de KLA ont chuté de près de 5 % lundi, frappées par les dernières mesures américaines de contrôle des exportations.

Avec Lam Research Corp et Applied Materials Inc, KLA fait partie des principaux fabricants d'outils américains qui sont désormais tenus de cesser leurs expéditions vers des usines entièrement chinoises produisant des puces avancées.