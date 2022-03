Le PDG de SK Hynix affirme que l'actionnaire principal a obtenu 1,6 milliard de dollars pour des fusions et acquisitions dans le domaine des puces et de la blockchain.

"Nous envisageons d'investir dans des entreprises allant de celles qui sont de grande taille à celles qui sont petites", a déclaré Park Jung-ho, co-PDG de SK Hynix, qui est également PDG de SK Square, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de cette dernière.

SK Square, qui détient 20,1 % de SK Hynix, prévoit d'obtenir 2 000 milliards de wons (1,63 milliard de dollars) ou plus de sa propre initiative pour des investissements au cours des trois prochaines années, ainsi que d'établir une base d'investissement commune avec des investisseurs nationaux et étrangers, afin d'investir intensivement dans des domaines tels que les puces et la blockchain.

Les dirigeants de SK Square ont été impliqués dans les fusions et acquisitions de puces à grande échelle de SK Group au cours de la dernière décennie, telles que l'acquisition de SK Hynix en 2012, SK Hynix investissant 395 milliards de yens (3,21 milliards de dollars) dans une participation dans Kioxia en 2017, et SK Hynix signant l'acquisition de 9 milliards de dollars de l'activité NAND d'Intel en 2020, a déclaré SK Square dans un communiqué.

(1 $ = 1 226,8400 wons)

(1 $ = 123,1000 yens)