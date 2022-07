Données financières KRW USD EUR CA 2022 56 120 Mrd 42,8 Mrd 42,3 Mrd Résultat net 2022 11 209 Mrd 8,55 Mrd 8,45 Mrd Dette nette 2022 7 711 Mrd 5,88 Mrd 5,81 Mrd PER 2022 6,39x Rendement 2022 1,73% Capitalisation 69 109 Mrd 52 739 M 52 080 M VE / CA 2022 1,37x VE / CA 2023 1,12x Nbr Employés 29 711 Flottant 73,9% Graphique SK HYNIX INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SK HYNIX INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 35 Dernier Cours de Clôture 100 500,00 KRW Objectif de cours Moyen 142 885,71 KRW Ecart / Objectif Moyen 42,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Seok-Hee Lee President, Chief Executive Officer & Director Jung-Ho Park Co-Chief Executive Officer & Director Kwon Hong Managing Director & Head-Finance Tae-Won Chey Chairman-Executive Board Tae-Hoon Kim Managing Director & Head-Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SK HYNIX INC. -23.28% 52 437 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED -19.51% 432 722 NVIDIA CORPORATION -42.12% 426 283 BROADCOM INC. -22.98% 207 203 QUALCOMM, INC. -16.20% 171 640 INTEL CORPORATION -23.88% 160 112