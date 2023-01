Le bénéfice trimestriel de Samsung devrait atteindre son niveau le plus bas depuis 6 ans, les consommateurs se repliant sur eux-mêmes.

Les consommateurs et les entreprises réduisant leurs dépenses et leurs investissements face à l'inflation élevée et à la hausse des taux d'intérêt, les fabricants de smartphones et d'autres clients ont retenu leurs commandes de puces mémoire, tandis que les smartphones se vendaient moins cher en raison de la demande, selon les analystes.

Samsung, en tant que premier fabricant mondial de puces mémoire, de smartphones et de téléviseurs, est un indicateur des tendances de la consommation mondiale. L'entreprise devrait annoncer ses résultats préliminaires vendredi et ses résultats complets plus tard dans le mois.

Le bénéfice d'exploitation de la quatrième société cotée la plus précieuse d'Asie est probablement tombé à 5,9 trillions de wons (4,62 milliards de dollars) au cours du trimestre octobre-décembre, selon une SmartEstimate de Refinitiv réalisée par 21 analystes.

Ce serait le plus faible bénéfice trimestriel de Samsung depuis le troisième trimestre 2016 et se compare à un bénéfice d'exploitation de 13,87 trillions de wons un an plus tôt.

"La principale raison de cette performance... est une forte baisse de la demande. Tant les expéditions que les prix des puces et des smartphones devraient être inférieurs aux attentes précédentes", a déclaré Kim Roko, analyste chez Hana Financial Investment.

Les SmartEstimates sont pondérés par les prévisions des analystes qui sont plus régulièrement exactes.

Le bénéfice d'exploitation de l'activité puces de Samsung a probablement chuté de 78% à 1,9 trillion de wons, selon la moyenne des estimations de sept analystes.

Les puces représentent habituellement environ la moitié des bénéfices du géant technologique.

Les prix de certaines puces mémoire DRAM, largement utilisées dans les smartphones et les PC, ont plongé de 40 % sur l'année, tandis que les prix des puces flash NAND, utilisées dans le stockage des données, ont chuté de 14 %, selon les données de TrendForce.

Les rivaux des puces mémoire SK Hynix et Micron Technology ont fortement réduit les investissements prévus pour 2023 en réponse au cycle baissier de la mémoire, qui devrait durer au moins jusqu'au second semestre 2023.

Toutefois, Samsung devrait utiliser ses poches profondes pendant ce ralentissement pour accroître sa part de marché en maintenant largement ses plans d'investissement, selon les analystes, afin d'être en mesure de prendre l'avantage lorsque le marché des puces mémoire finira par rebondir.

Samsung a déclaré en octobre qu'elle ne prévoyait pas de grands changements dans ses investissements pour 2023. Elle disposait d'environ 128,82 trillions de wons (100,83 milliards de dollars) de liquidités à la fin du mois de septembre.

L'activité mobile de Samsung devrait également voir ses bénéfices diminuer, les prévisions tablant sur une baisse de 14 % à 2,3 trillions de wons pour le trimestre.

Ses livraisons de combinés ont probablement atteint 63 millions au cours du trimestre, dont 62 millions de smartphones, selon l'estimation du fournisseur de données Counterpoint. Ce chiffre est à comparer aux 72 millions de combinés expédiés au quatrième trimestre de 2021.

Les actions de Samsung ont chuté d'environ 29 % en 2022 avant de rebondir cette semaine, la Corée du Sud ayant annoncé des allégements fiscaux prévus pour les investissements dans les semi-conducteurs. Cela se compare à une chute de 36 % pour l'indice Philadelphia Semiconductor l'année dernière.

(1 $ = 1 277,6400 wons)