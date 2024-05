Le dernier téléphone haut de gamme de Huawei utilise davantage de fournisseurs chinois, notamment une nouvelle puce de stockage de mémoire flash et un processeur amélioré, selon une analyse de démontage, ce qui témoigne des progrès réalisés par la Chine en matière d'autosuffisance technologique.

L'entreprise de réparation en ligne iFixit et le cabinet de conseil TechSearch International ont examiné l'intérieur du Pura 70 Pro de Huawei Technologies pour Reuters. Ils ont trouvé une puce de mémoire NAND qui, selon eux, a probablement été conditionnée par l'unité interne HiSilicon de l'équipementier en télécommunications chinois, ainsi que plusieurs autres composants fabriqués par des fournisseurs chinois.

Ces résultats n'avaient pas été signalés auparavant.

La résurgence de Huawei sur le marché des smartphones haut de gamme après quatre années de sanctions américaines est largement surveillée par les rivaux et les politiciens américains, car elle est devenue un symbole des frictions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine et de la volonté de la Chine d'être autosuffisante en matière de technologie.

Les entreprises ont également constaté que les téléphones Pura 70 fonctionnent avec un chipset de traitement avancé fabriqué par Huawei, appelé Kirin 9010, qui n'est probablement qu'une version légèrement améliorée du chipset avancé fabriqué en Chine et utilisé par la série Mate 60 de Huawei.

"Bien que nous ne puissions pas fournir un pourcentage exact, nous dirions que l'utilisation de composants nationaux est élevée, et certainement plus élevée que dans le Mate 60", a déclaré Shahram Mokhtari, technicien en chef d'iFixit chargé du démontage.

"Il s'agit d'autosuffisance, tout cela, tout ce que vous voyez lorsque vous ouvrez un smartphone et que vous voyez que tout est fabriqué par des fabricants chinois, il s'agit d'autosuffisance", a déclaré Mokhtari.

Huawei n'a pas souhaité faire de commentaires.

Huawei a lancé les quatre modèles de smartphones Pura 70 à la fin du mois d'avril et la série s'est rapidement écoulée. Les analystes estiment que Huawei va probablement prendre des parts de marché au fabricant de l'iPhone, Apple, tandis que les responsables politiques à Washington s'interrogent sur l'efficacité des mesures de restriction imposées par les États-Unis au géant de l'équipement de télécommunication.

PUCE À MÉMOIRE FLASH FABRIQUÉE EN CHINE

Des analyses antérieures du Mate 60, lancé en août de l'année dernière, effectuées par des sociétés de démontage telles que TechInsights, ont révélé que le téléphone utilisait des puces DRAM et NAND fabriquées par la société sud-coréenne SK Hynix. SK Hynix a déclaré à l'époque qu'il ne faisait plus affaire avec Huawei et les analystes ont déclaré que les puces provenaient probablement de stocks.

Le Pura 70 contient toujours une puce DRAM fabriquée par SK Hynix, ont constaté iFixit et TechSearch, mais la puce de mémoire flash NAND a probablement été emballée par l'unité HiSilicon de Huawei cette fois-ci et était composée de matrices NAND d'une capacité de 1 térabit chacune. Cette capacité est comparable à celle des produits des principaux fabricants de mémoire flash tels que SK Hynix, Kioxia et Micron.

Toutefois, les entreprises n'ont pas été en mesure d'identifier avec certitude le fabricant de la plaquette, car les marques sur la matrice NAND n'étaient pas familières, ont-elles ajouté. Mais iFixit a ajouté qu'il pensait que HiSilicon pouvait également avoir produit le contrôleur de mémoire.

"Lors de notre démontage, notre expert en identification de puce a identifié une puce HiSilicon particulière", a déclaré Mokhtari.

SK Hynix a réaffirmé qu'elle "se conformait strictement aux politiques pertinentes depuis l'annonce des restrictions imposées à Huawei et qu'elle avait également suspendu toute transaction avec l'entreprise depuis lors".

AMÉLIORATIONS PROGRESSIVES

L'analyse par IFixit et TechSearch du processeur utilisé par le Pura 70 Pro suggère également que Huawei n'a pu améliorer que progressivement sa capacité à produire une puce avancée avec des partenaires chinois au cours des mois qui ont suivi le lancement de la série Mate 60.

Le processeur est similaire à celui utilisé dans la série Mate 60 qui a été produit pour Huawei par Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) en utilisant le processus de fabrication N+2 en 7 nanomètres (nm) du fondeur chinois, ont-ils déclaré.

"C'est important car la nouvelle de la présence du 9000S sur un nœud de 7 nm a provoqué une certaine panique l'année dernière lorsque les législateurs américains ont été confrontés à la possibilité que les sanctions imposées aux fabricants de puces chinoises ne ralentissent pas leurs progrès technologiques après tout", a déclaré iFixit.

"Le fait que le 9010 soit toujours un processeur 7nm, et qu'il soit si proche du 9000S, pourrait suggérer que la fabrication de puces chinoises a en effet été ralentie."

Toutefois, il met en garde contre une sous-estimation de Huawei, affirmant que SMIC devrait encore passer à un nœud de fabrication de 5 nm avant la fin de l'année.

SMIC n'a pas répondu à une demande de commentaire.