Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont chuté vendredi et sont en passe de connaître leur première baisse hebdomadaire en six semaines, les valeurs des puces, dont Samsung Electronics et SK Hynix, ayant suivi leurs homologues de Wall Street à la baisse. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a baissé.

** L'indice de référence KOSPI a perdu 38,30 points, soit 1,32%, à 2 853,05 à 01h03 GMT. L'indice était en baisse de 0,3% pour la semaine.

** Parmi les poids lourds de l'indice, Samsung Electronics a chuté de 3,20% et SK Hynix a perdu 3,73%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 1,07%.

** Hyundai Motor a perdu 1,26% et Kia Corp a perdu 0,82%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont augmenté de 1,31% et 1,18%, respectivement.

** Le président américain Joe Biden a déclaré au président sud-coréen Yoon Suk Yeol lors d'une rencontre jeudi en marge d'un sommet de l'OTAN que l'engagement des États-Unis à dissuader la Corée du Nord est soutenu par l'ensemble des capacités américaines, y compris nucléaires.

** Sur les 931 titres échangés, 377 ont progressé et 467 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 416,7 milliards de wons sur le marché principal vendredi.

** Le won était coté à 1 375,5 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,20 % de moins que sa clôture précédente à 1 372,8.

** Dans les transactions offshore, le won était coté à 1 375,3 pour un dollar, en baisse de 0,3% sur la journée, tandis que dans les transactions à terme non livrables, son contrat à un mois était coté à 1 372,9.

** Le KOSPI a augmenté de 7,45% depuis le début de l'année, et a gagné 8,0% au cours des 30 dernières séances.

** Le won a perdu 6,4 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,12 point à 105,39.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 4,8 points de base à 3,118%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 3,3 points de base à 3,197%. (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Subhranshu Sahu)