La société sud-coréenne SK Hynix a enregistré jeudi son bénéfice le plus élevé en près de deux ans, grâce à l'explosion des ventes de ses puces DRAM avancées, telles que la mémoire à large bande passante (HBM) utilisée dans les puces d'IA générative, qui a entraîné une forte amélioration des performances.

Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire et fournisseur de Nvidia a déclaré un bénéfice d'exploitation de 2,89 billions de wons (2,1 milliards de dollars) pour le trimestre janvier-mars, contre une perte de 3,4 billions de wons un an plus tôt.

Il a battu les attentes d'un bénéfice d'exploitation de 1,88 trillion de wons LSEG SmartEstimate qui est pondéré par les analystes qui sont plus régulièrement exacts.

Ce résultat marque le deuxième bénéfice le plus élevé jamais enregistré pour le trimestre janvier-mars et un revirement rapide après les lourdes pertes subies pendant un an jusqu'au troisième trimestre 2023, lorsque le secteur mondial des puces mémoire a connu son pire ralentissement depuis des décennies, en raison d'un effondrement de la demande post-pandémique pour les appareils technologiques.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 114 % en glissement annuel pour atteindre 12,4 billions de wons. (1 $ = 1 374,6200 wons) (Reportage de Joyce Lee et Heekyong Yang ; Rédaction de Himani Sarkar et Kim Coghill)