Les camionneurs sud-coréens en grève disent qu'ils pourraient bloquer l'acheminement du charbon vers une centrale électrique

Le Cargo Truckers Solidarity Union évalue plusieurs options pour faire valoir ses revendications, notamment l'arrêt de l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité et la fermeture des complexes pétrochimiques en bloquant leurs entrées et sorties.

"Nous pensons à un blocus complet", a déclaré à Reuters le dirigeant du syndicat, Kim Jae-gwang, en faisant référence aux expéditions de charbon vers une centrale électrique à Gunsan, dans la province de Jeolla du Nord, qui utilise des camions pour son charbon.

"Mais nous espérons qu'une telle situation ne se produira pas".

L'impact d'un blocage de la centrale électrique serait limité en termes de production nationale d'électricité, même pendant l'été où la demande est élevée, mais il marquerait une intensification significative de l'action des camionneurs.

La grève, qui en est à son septième jour, a coûté aux principaux secteurs industriels plus de 1,2 milliard de dollars en perte de production et en livraisons non effectuées, a estimé le gouvernement lundi, alors que les dommages se propagent plus profondément dans la quatrième plus grande économie d'Asie.

Le syndicat proteste contre la flambée des prix du carburant et exige des garanties de salaire minimum. Quatre cycles de négociations avec le gouvernement n'ont pas permis de trouver un compromis.

Quelque 6 600 camionneurs, soit environ 30 % des membres du syndicat, étaient en grève lundi, selon une estimation du ministère des transports.

Kim a déclaré que ses membres laissaient pour l'instant faire quelques mouvements pour empêcher la fermeture des installations pétrochimiques, dont le redémarrage coûterait beaucoup de temps et d'argent, mais que le syndicat "reconsidérerait" cela si le gouvernement ne se montrait pas disposé à négocier.

Ce conflit constitue un test majeur pour le nouveau président conservateur de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol. Il risque d'éroder son soutien, de le distraire de son programme et de semer les graines d'un antagonisme à long terme avec les puissants syndicats.

Lundi, Yoon a demandé des moyens de réduire l'impact de la grève sur l'industrie. Un responsable du ministère des transports a déclaré qu'aucune nouvelle réunion avec le syndicat n'était prévue.

La grève a obligé le sidérurgiste POSCO à fermer certaines usines en raison du manque d'espace pour stocker les produits finis. Hyundai Motor a réduit la production de certaines chaînes de montage et les cimentiers ont également réduit leur production.

Les copeaux ne sont pas perturbés

Les entreprises pétrochimiques ont vu les expéditions quotidiennes moyennes des usines chuter de 90 %, les camionneurs ciblant les complexes d'Ulsan, de Yeosu et de Daesan, selon une association industrielle.

Il n'était pas immédiatement clair si les entreprises pétrochimiques réduisaient également leur production.

Le ministère de l'Industrie a déclaré, dans son premier calcul de ce type, que la grève avait coûté aux secteurs de l'automobile, de l'acier, de la pétrochimie et du ciment environ 1 600 milliards de wons (1,2 milliard de dollars) en pertes de production et en livraisons non effectuées entre le 7 et le 12 juin.

Pour l'instant, aucun rapport ne fait état de perturbations majeures de la production chez Samsung Electronics, SK Hynix et d'autres entreprises de semi-conducteurs.

Kim Yang-pang, chercheur à l'Institut coréen de l'économie industrielle et du commerce, a estimé que Samsung Electronics et SK Hynix ainsi que leurs fournisseurs avaient suffisamment de stocks de matières premières pour au moins deux semaines.

Samsung a refusé de commenter. Hynix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, mais des sources au sein des entreprises de semi-conducteurs ont déclaré avoir des stocks de matériaux clés.

Le gouvernement a exhorté les camionneurs à reprendre le travail mais a déclaré qu'il chercherait à refléter leurs demandes dans la législation. Il a également déployé une centaine de véhicules militaires pour aider les entreprises dans leurs expéditions.

Les camionneurs demandent une prolongation des subventions, qui doivent expirer cette année, et qui garantissent des salaires minimums en cas de hausse des prix du carburant. L'administration Yoon affirme que c'est au parlement de modifier la législation.

Alors que les goulots d'étranglement de l'offre affectent l'économie mondiale, tout ralentissement prolongé de la production et de l'expédition de puces, de produits pétrochimiques et d'automobiles pourrait renforcer les craintes d'une hausse de l'inflation et d'un ralentissement de la croissance.

L'inflation en Corée du Sud devrait atteindre 4,8 % cette année, son plus haut niveau depuis 24 ans, a déclaré la semaine dernière l'Organisation de coopération et de développement économiques, tandis qu'elle a réduit ses prévisions de croissance à 2,7 % par rapport aux 3 % prévus en décembre.