SK Hynix Inc. est une société basée en Corée qui se consacre principalement à la production et à la vente de mémoires à semi-conducteurs. Les principaux produits de la société comprennent la mémoire vive dynamique (DRAM), les mémoires flash NAND, ainsi que les boîtiers multi-puces (MCP), entre autres. En outre, la société fabrique et vend des capteurs d'image à semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CIS). Les CIS sont utilisés dans les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils médicaux, les appareils photo reflex numériques à objectif unique (DSLR), les caméscopes, les automobiles, les équipements de sécurité, les machines de jeu et les appareils électroménagers. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, notamment en Amérique, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, en Inde et en Chine.