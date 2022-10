Samsung, SK Hynix seront épargnés par la répression des puces mémoire en Chine -sources

L'administration Biden prévoit d'épargner à SK Hynix et Samsung le poids des nouvelles restrictions imposées aux fabricants de puces DRAM et de mémoire flash en Chine, qui visent à contrecarrer les ambitions technologiques de Pékin et à bloquer ses avancées militaires, selon des sources.

Le département du commerce, qui prévoit de publier cette semaine de nouvelles restrictions sur les exportations de technologies vers la Chine, refusera probablement les demandes des fournisseurs américains d'envoyer des équipements à des entreprises chinoises comme Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC) et ChangXin Memory Technologies, Inc (CXMT) si elles fabriquent des DRAM ou des puces de mémoire flash avancées, ont déclaré les sources.

Toutefois, les demandes de licence pour vendre des équipements aux entreprises étrangères fabriquant des puces mémoire avancées en Chine seront examinées au cas par cas, ont indiqué les sources, ce qui pourrait leur permettre de recevoir les équipements.

"Le but n'est pas de nuire aux entreprises non indigènes", a déclaré l'une des personnes informées sur la question.

La Maison Blanche et le ministère du Commerce ont refusé de commenter. SK Hynix, Samsung, YMTC, CXMT et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. (Reportage d'Alexandra Alper et Karen Freifeld ; édition de Chris Sanders et Richard Chang)