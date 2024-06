SK Inc est une société basée en Corée qui exerce principalement ses activités dans le domaine des technologies de l'information (TI). L'entreprise est également présente dans les secteurs du pétrole, des services de communication mobile, de l'énergie, de la distribution des technologies de l'information et de la construction par l'intermédiaire de filiales telles que SK Innovation Co Ltd, SK Telecom Co Ltd, SK Networks Co Ltd, SK Engineering & Construction Co Ltd, SK E&S Co Ltd et d'autres. SK Innovation Co Ltd est une société holding qui exploite des activités liées au pétrole et à la chimie. SK Telecom Co Ltd fournit des services de communication mobile de voix et de données. SK Networks Co Ltd exerce des activités de distribution d'énergie et de technologies de l'information, ainsi que de location de voitures. SK Engineering & Construction Co Ltd s'occupe d'infrastructures, de bâtiments et de résidences, ainsi que de construction d'usines. SK E&S Co Ltd s'occupe principalement de la compagnie de gaz et de la production d'électricité à cycle combiné.

Secteur Services et conseils en informatique