GM s'attaque à Ford et Rivian avec un pick-up Silverado électrique à 105 000 $.

La stratégie de 35 milliards de dollars de General Motors Co en matière de véhicules électriques sera confrontée à son plus grand test en 2023, lorsqu'elle lancera une version électrique de son pick-up Chevrolet Silverado à un prix à six chiffres, plus d'un an après ses rivaux Ford Motor Co et Rivian Automotive.

La directrice générale de GM, Mary Barra, a déclaré mercredi par vidéo à la conférence technologique annuelle du CES que le Silverado électrique serait lancé en deux étapes en 2023, en commençant au deuxième trimestre par un camion de travail WT à 39 900 dollars qui sera livré à un groupe limité de flottes commerciales. À l'automne 2023, GM prévoit de commencer à livrer un modèle grand public, orienté vers l'aventure en plein air, qui commencera à 105 000 $, soit plus qu'une berline électrique Mercedes EQS.

Les clients de détail verront des versions moins chères du Silverado électrique en 2024 et au-delà, ont déclaré les responsables de Chevrolet lors des briefings précédant le discours de Barra au CES. Barra devait faire son discours en ligne après que GM se soit retiré de la participation en personne au CES en raison de la propagation de la variante Omicron du coronavirus.

Les débuts du Silverado électrique intensifient la bataille pour les ventes et la fidélisation des clients dans un segment qui comprend certains des véhicules les plus rentables vendus par les constructeurs automobiles de Détroit. Le pick-up électrique R1T de la startup Rivian Automotive reuters.com/article/us-autoshow-la-electricpickup/what-tesla-did -for-luxury-cars-rivian-wants-to-do-for-pickups-idUSKCN1NV1KX, présenté pour la première fois en 2018, et la vision polarisante du directeur général de Tesla Inc, Elon Musk, pour un pick-up entièrement électrique appelé Cybertruck, ont incité les Trois de Détroit à accélérer le développement de pick-up électriques.

La date de lancement du Cybertruck reste incertaine. Pour l'instant, le premier tour de la course au pick-up électrique est un concours entre Ford, GM et Rivian, qui a commencé à livrer le premier de ses modèles R1T à partir de 67 500 dollars à la fin de l'année dernière.

Le Silverado électrique, construit sur la même architecture que le GMC Hummer EV, entrera dans la course pour les acheteurs de flotte et les consommateurs un an ou plus après le Ford F-150 Lightning électrique. Cet écart reflète les choix stratégiques contrastés de ces rivaux de longue date.

Barra et Mark Reuss, président de GM, parient que GM gagnera sur le long terme en développant d'abord des architectures dédiées aux véhicules électriques et une chaîne de production de batteries et de moteurs verticalement intégrée, puis en lançant des modèles de véhicules électriques en grand volume au milieu et à la fin de cette décennie. D'ici là, les dirigeants de GM espèrent que les coûts de la technologie de batterie Ultium, propriété de la société, seront inférieurs à ceux de ses rivaux, ce qui lui confèrera un avantage décisif.

Ford a pris un chemin différent. Le F-150 Lightning, dont la livraison est prévue à partir de ce printemps, est une version modifiée de l'actuel F-150 à essence qui fait partie de la gamme de véhicules la plus vendue aux États-Unis.

L'approche de Ford a été plus rapide, et Jim Farley, directeur général de Ford, a déclaré le mois dernier que la société devait plafonner à 200 000 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-caps-f-150-lightning-orders-200000-ceo-farley-2021-12-09 le nombre de réservations qu'elle prendrait auprès des consommateurs pour le camion.

Farley fait des efforts considérables pour construire autant de Lightning que possible avant que le Silverado de GM et d'autres rivaux n'arrivent sur le marché. Mardi, Ford a déclaré qu'il prévoyait de doubler la capacité de construction des Lightning https://www.reuters.com/technology/ford-doubles-lightning-production-electric-truck-battle-with-gm-heats-up-2022-01-04 dans son complexe Rouge à Dearborn, Michigan, pour atteindre 150 000 véhicules par an. En septembre dernier, Ford a déclaré qu'il augmentait la capacité de production des Lightning de 40 000 à 80 000 véhicules.

Ford a également commencé à travailler avec son partenaire en matière de batteries, SK Innovation, sur un réseau de 11,4 milliards de dollars d'usines d'assemblage de véhicules et de fabrication de batteries https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-sk-invest-114-bln-add-electric-f-150-plant-three-battery-factories-2021-09-27 dans le Tennessee et le Kentucky.

Ford et GM ciblent tous deux les flottes commerciales avec des pick-ups électriques dont le prix est légèrement inférieur à 40 000 dollars.

GM a déclaré que la version WT, ou camion de travail, du Silverado EV aura une autonomie de 400 miles et sera d'abord livrée à un groupe sélectionné de clients de flotte dans le cadre d'accords déjà négociés. GM prévoit de livrer des "dizaines de milliers" de camions de travail électriques, a déclaré Steve Carlisle, directeur des opérations nord-américaines de GM.

Ford et GM empruntent des voies différentes pour gagner des clients au détail. Le F-150 Lightning destiné aux détaillants a une autonomie de 300 miles, un coffre avant d'une capacité de 400 litres qui peut servir de refroidisseur de boissons et une option qui permet au camion d'alimenter une maison pendant une panne de courant. Il peut transporter 1 800 livres de matériel. Le Lightning grand public avait un prix de départ de 52 974 dollars, hors avantages fiscaux, avant que Ford ne limite les commandes.

La Silverado RST électrique destinée aux acheteurs au détail a une autonomie de 400 miles, une "mid-gate" à l'arrière de la cabine qui peut accueillir des kayaks et des planches de surf, mais elle transporte moins de marchandises et n'aura pas de fonction de générateur de secours lors de son lancement.

M. Carlisle a déclaré que la fonction de générateur est "tout à fait sur le radar". Une porte-parole de Chevrolet a déclaré que la recharge bidirectionnelle pour alimenter une maison sera disponible au cours de la première année de production.

Les dirigeants de GM ont déclaré qu'ils mettront l'accent sur l'autonomie supérieure de la Silverado dans la publicité qui débutera cette année.

La décision de GM de faire payer les premiers Silverado RST au prix d'une voiture de luxe européenne reflète la stratégie adoptée pour les premiers Hummer EV, dont le prix de départ était de plus de 110 000 dollars et qui sont maintenant disponibles à un prix de départ de 99 995 dollars, soit plus du double du prix de transaction moyen d'un véhicule GM. (Reportage de Joe White à Detroit ; édition de Nick Zieminski)