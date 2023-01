L'offre de diesel pour l'Asie 2023 augmentera grâce à l'augmentation de la production des raffineurs et au flux constant de la Chine

L'augmentation de l'offre aidera les raffineurs asiatiques à capter une partie de la demande européenne attendue après le début des sanctions sur les produits pétroliers russes le 5 février. L'augmentation de la production régionale de diesel devrait également suffire à répondre à la hausse prévue de la demande de carburant en Inde et en Asie du Sud-Est.

Les marges et les primes au comptant du diesel asiatique devraient s'adoucir à la fin du premier trimestre, car l'offre devrait dépasser la demande, tandis que les réservoirs européens ont été remplis à ras bord avant les sanctions, ce qui limite pour l'instant l'attraction de cette région.

Signe de ce fléchissement, les cargaisons de janvier et février en provenance d'Asie vendues par le biais d'appels d'offres se sont négociées avec des remises de 50 cents à 4 dollars le baril par rapport aux cotations de Singapour. [MDIS/TENDA]

En 2023, l'offre de diesel en Asie pourrait augmenter de près de 3 % par rapport à l'année précédente, tandis que la croissance de la demande sera à la traîne, à environ 1 %, selon la société de conseil Wood Mackenzie.

Le traitement du brut dans les raffineries asiatiques au premier trimestre devrait augmenter de 2,8 % par rapport au dernier trimestre de 2022 pour atteindre 31,1 millions de barils par jour (bpj), selon Wood Mackenzie. Pour l'ensemble de l'année, cette hausse pourrait atteindre 4,7 % de plus en 2022, a-t-il ajouté.

"L'augmentation proviendra principalement de l'Inde, du Japon et de la Corée, les principales raffineries devant augmenter leur production après la maintenance du quatrième trimestre 2022 grâce à des marges saines", a déclaré Daphne Ho, analyste principale de Wood Mackenzie.

GRAPHIQUE : Fissures dans le gasoil en Asie - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/zgvobbwgwpd/Gasoil%20cracks%209%20Dec.PNG

Les taux d'exploitation des raffineries japonaises ont augmenté la semaine dernière, selon les données officielles, tandis que le raffineur taïwanais Formosa Petrochemical Corp. a également augmenté sa production moyenne de brut pour janvier-février à 480 000 bpj, contre 420 000 bpj au quatrième trimestre 2022, a déclaré le porte-parole de la société, K.Y. Lin.

"Chaque raffineur maximisera ses cycles autant que possible jusqu'au milieu de l'année 2023 puisque les principaux produits pétroliers de la chaîne sont rentables maintenant", a déclaré Lin.

Les acheteurs pourraient également se tourner vers l'Asie pour s'approvisionner car deux raffineries d'Arabie Saoudite sont fermées pour maintenance en janvier et février, a-t-il ajouté.

GRAPHIQUE : Primes au comptant du gasoil en Asie - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/zdpxdraompx/asia%20gasoil%20cash%20premiums%2017%20jan.PNG

CHINE

Les exportations de diesel de la Chine resteront élevées après que Pékin ait accordé de nouveaux quotas et que les raffineurs aient capitalisé sur les marges outre-mer robustes.

Pour janvier, les exportations devraient diminuer à environ 2 millions de tonnes, soit 497 000 bpj, selon une moyenne des prévisions de Wood Mackenzie et des sociétés de conseil chinoises Longzhong et JLC. Cela représente une baisse par rapport aux 2,79 millions de tonnes de décembre, mais une hausse par rapport à la moyenne de 1,63 million de tonnes par mois entre septembre et novembre.

La hausse des exportations chinoises compensera en partie la baisse des approvisionnements en provenance de Russie, où les sanctions occidentales devraient avoir un impact important sur ses exportations de produits pétroliers.

GRAPHIQUE : Volumes d'exportation de produits pétroliers de la Chine 2022 - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/lgpdkkxokvo/china%20export%20vols%202022.PNG

Jusqu'à 670 000 bpj par mois de diesel russe importé par l'Europe devront trouver d'autres marchés en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient après février, a déclaré Serena Huang de la société d'analyse Vortexa. Cela remplacera probablement les cargaisons asiatiques qui sont régulièrement acheminées vers l'Amérique latine et l'Afrique.

Les négociants étudient également les possibilités d'envoyer du diesel asiatique en Europe pour combler le déficit russe. Par exemple, la Lettonie a importé sa première cargaison de diesel de Chine au début du mois.

Les importations de l'Europe en provenance d'Asie du Nord-Est et du Sud-Est ont été multipliées par plus de quatre au cours du second semestre de 2022, pour atteindre environ 103 000 bpj, par rapport au premier semestre de 2022, selon les données de Refinitiv.

GRAPHIQUE : Importations de gasoil de l'Europe en provenance d'Asie du Nord-Est et du Sud-Est -

"Certaines lacunes potentielles pourraient être comblées par le Japon et la Corée du Sud qui s'efforcent de conquérir davantage de parts de marché en Europe", a déclaré Janiv Shah, analyste principal chez Rystad Energy, bien que les approvisionnements du Moyen-Orient soient plus proches de l'Europe.

La forte croissance de la demande de diesel en Inde, en Indonésie et au Vietnam encouragera également les raffineurs à augmenter leur production, selon les analystes.

La demande de diesel en Inde - le deuxième plus grand consommateur de ce carburant en Asie après la Chine - devrait augmenter de 5 à 6 % cette année à partir de 2022, tandis que la consommation en Indonésie et au Vietnam pourrait augmenter de 6 à 7 %, a déclaré Lee Kuan Hui, analyste chez Wood Mackenzie.