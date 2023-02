Le sénateur américain Rubio demande une révision de l'accord technologique entre Ford et la société chinoise CATL.

M. Rubio, le principal républicain de la commission sénatoriale du renseignement, a écrit à la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, à la secrétaire à l'énergie, Jennifer Granholm, et au secrétaire aux transports, Pete Buttigieg, pour demander un examen immédiat par la commission des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) de l'accord de licence entre Ford et CATL.

Rubio a déclaré que l'accord "ne fera qu'accroître la dépendance des États-Unis vis-à-vis du Parti communiste chinois pour la technologie des batteries, et est probablement conçu pour rendre l'usine éligible aux crédits d'impôt de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA)", dans une déclaration publiée sur son site Web.

L'IRA, d'un montant de 430 milliards de dollars, impose des restrictions sur l'approvisionnement en batteries et vise à sevrer les États-Unis de la chaîne d'approvisionnement chinoise pour les véhicules électriques (VE). L'IRA finira par interdire les crédits si un composant de batterie de VE a été fabriqué par une "entité étrangère préoccupante", dans une disposition visant la Chine.

Le CFIUS est un groupe interagences dirigé par le Trésor américain qui examine les transactions proposées pour s'assurer qu'elles ne nuisent pas à la sécurité nationale.

Le Trésor a refusé de faire des commentaires, mais Mme Granholm a déclaré lundi sur Twitter que "l'apport de capacités de fabrication avancées de l'étranger aux États-Unis est essentiel à notre compétitivité, stimulera notre économie et créera des emplois américains bien rémunérés."

Ford a déclaré que l'usine créerait 2 500 emplois et commencerait à produire des batteries lithium-fer-phosphate moins coûteuses et se rechargeant plus rapidement en 2026. Il posséderait et contrôlerait l'installation sans qu'aucun investissement étranger ou impôt américain ne soit versé à CATL, a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué.

Le président exécutif de Ford, Bill Ford, a déclaré lundi que l'accord technologique avec CATL "nous aiderait à nous mettre à niveau pour pouvoir construire ces batteries nous-mêmes - des batteries fabriquées ici au Michigan et construites pour l'Amérique".

M. Rubio a déclaré qu'il voulait s'assurer qu'aucun fonds américain n'aille à CATL "surtout pas lorsque des F-22 américains sont déployés en temps réel pour abattre des ballons espions chinois."

La Chine affirme que le ballon abattu le 4 février était un avion civil de surveillance météorologique, mais l'incident a approfondi le fossé diplomatique entre les pays.

Le chef de la majorité républicaine de la Chambre des représentants, Steve Scalise, a critiqué sur Twitter l'accord avec Ford, tandis que le gouverneur républicain de Virginie, Glenn Youngkin, a déclaré le mois dernier que son État s'était retiré de la compétition pour attirer l'usine Ford en raison des inquiétudes suscitées par l'implication potentielle de la Chine.