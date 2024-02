Le groupe énergétique sud-coréen SK Innovation a prévu mardi un ralentissement de la croissance de la demande mondiale de véhicules électriques (VE), rejoignant ainsi un nombre croissant de constructeurs et d'équipementiers automobiles qui expriment leur inquiétude quant au marché des VE.

Le propriétaire du plus grand raffineur de Corée du Sud, SK Energy, a affiché un bénéfice d'exploitation de 73 milliards de wons (54,75 millions de dollars) pour le quatrième trimestre terminé en décembre, contre une perte de 765 milliards de wons un an plus tôt.

Le résultat est bien inférieur à la prévision moyenne des analystes de 558 milliards de wons compilée par LSEG SmartEstimate. L'entreprise a déclaré que son activité pétrochimique était devenue déficitaire en raison de la baisse des marges de raffinage et des prix.

Les recettes du quatrième trimestre ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 19,5 billions de wons par rapport à la même période de l'année précédente.

SK Innovation a déclaré avoir un budget d'investissement d'environ 9 billions de wons pour cette année, en légère baisse par rapport aux 10 billions de wons de l'année dernière, dont plus de 80 % sont alloués à son activité de batteries, alors qu'elle continue d'augmenter sa production à l'étranger.

Bien que l'unité de batteries SK On ait réduit sa perte d'exploitation à 18,6 milliards de wons au quatrième trimestre, contre 86,1 milliards de wons au trimestre précédent, elle n'a pas atteint l'objectif annoncé précédemment de réaliser un bénéfice au quatrième trimestre, ajoutant qu'elle vise à atteindre le seuil de rentabilité au cours du second semestre de cette année.

"La livraison globale de batteries au cours du premier semestre de cette année devrait toutefois diminuer légèrement, le lancement de nouveaux véhicules électriques par les constructeurs automobiles et la baisse des taux d'intérêt favorisant une augmentation des livraisons de batteries au cours du second semestre", a déclaré Kim Kyunghoon, directeur financier de SK On, lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

Le mois dernier, le principal client de SK On, Ford Motor Co, a déclaré qu'il réduirait la production de son pick-up F-150 Lightning, la demande de VE ayant été plus faible que prévu.

Fin janvier, LG Energy Solution, le concurrent de SK On, a prévu un ralentissement de la croissance du marché des VE cette année, ce qui laisse présager de nouveaux défis dans un contexte d'intensification de la concurrence des rivaux chinois.

SK, qui dispose d'une capacité de raffinage totale de 1,115 million de barils par jour dans ses usines d'Ulsan et d'Incheon, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les mesures de relance économique et la demande accrue de voyages, soutenue par les vacances du Nouvel An lunaire en Chine, augmentent les marges de raffinage.

La major pétrolière a également déclaré qu'elle fermerait ses unités de désulfuration des résidus sous vide (VRDS) n° 1 et n° 2 de 40 000 barils par jour (bpj) à la raffinerie d'Ulsan pour maintenance au cours du premier trimestre 2024.

L'entreprise n'a toutefois pas précisé le calendrier exact. Une unité VRDS décompose généralement le pétrole résiduel de l'unité de distillation sous vide de la raffinerie en produits tels que le mazout à faible teneur en soufre.

Selon trois sources commerciales, le calendrier devrait se situer entre la mi-mars et la mi-avril pour la première unité et entre la fin mars et le début mai pour la seconde unité.

Les actions de SK Innovation étaient en baisse de 4,6 % dans les échanges du matin, contre une baisse de 0,6 % de l'indice de référence KOSPI. (1 $ = 1 331,8000 wons) (Reportage de Heekyong Yang et Joyce Lee ; Reportage complémentaire de Trixie Yap ; Rédaction de Sonali Paul et Christopher Cushing)