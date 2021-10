SK, partenaire de la coentreprise Ford, estime que la pénurie de batteries aux États-Unis persistera jusqu'en 2025.

Le partenaire de Ford Motor Co dans la coentreprise de batteries, le coréen SK Innovation, s'attend à ce que l'industrie automobile américaine soit confrontée à une pénurie de batteries jusqu'en 2025 en raison des longs délais de construction des installations de production, ont déclaré à Reuters des cadres supérieurs de SK.

L'unité de batteries de SK Innovation, SK On, envisage également de développer des batteries au phosphate de fer lithié (LFP), qui présentent un avantage en termes de coût et de stabilité thermique malgré une autonomie plus faible, ont déclaré Kim Jun, directeur général de SK Innovation, et Jee Dong-seob, directeur général de SK On.

Le resserrement de l'offre de batteries - essentielles aux véhicules électriques - constitue un défi pour l'administration Biden, qui vise à stimuler la production de VE et à réduire la dépendance du pays à l'égard des importations de cellules de batteries, de composants et de matériaux.

"La capacité actuelle des batteries américaines est loin de répondre à la demande. La construction d'une usine pour répondre à la demande nécessite un délai de 30 mois, et je vois une pénurie de batteries se poursuivre au moins jusqu'en 2025", a déclaré M. Kim, faisant référence au temps nécessaire pour fournir des cellules de batterie sur le territoire national, y compris le choix du site de l'usine, la construction et les tests de produits.

En revanche, on s'attend à ce que la Chine ait une offre excédentaire de batteries et que l'offre en Europe soit conforme à la demande, a-t-il ajouté.

Ford et SK On prévoient d'investir 4,45 milliards de dollars chacun pour construire trois nouvelles usines aux États-Unis, la production devant commencer en 2025.

Avec l'accord pour ces usines, qui seront les plus grandes des États-Unis, SK a déclaré qu'il disposait d'un carnet de commandes de 1 600 gigawattheures, suffisant pour 27 millions de véhicules.

Depuis le 1er octobre, SK Innovation a transféré son activité de batteries dans son unité à part entière, SK On.

Kim a déclaré que le PDG de Ford Motor, Jim Farley, lui a dit que le destin de Ford était "entre vos mains".

Il a déclaré qu'il n'y avait qu'une mince chance que certains constructeurs automobiles réussissent dans leurs efforts pour fabriquer des cellules par eux-mêmes sans s'associer à des fabricants de cellules qui ont l'expérience de la production de masse.

"La fabrication de cellules n'est pas si simple. Elle doit passer par de nombreux essais et erreurs", a déclaré Kim.

SK envisage de développer des batteries LFP pour des applications spécifiques telles que les véhicules à bas prix, ont déclaré les deux dirigeants.

"Les constructeurs automobiles s'intéressent à la technologie LFP ", a déclaré Jee de SK On.

Ford et Volkswagen se diversifient dans la technologie LFP, qui est le pilier des fabricants de batteries chinois, en suivant l'exemple de Tesla.

La batterie LFP, moins chère et de gamme inférieure, attire également l'attention pour sa stabilité thermique, après une série d'incendies de véhicules impliquant des batteries à base de nickel produites par LG et utilisées dans les voitures Bolt de GM.

SK, qui n'a pas d'antécédents en matière d'incendies, prévoit de produire des batteries à haute teneur en nickel, de type poche, dans sa coentreprise avec Ford.

Jee s'attend à ce que le marché américain des voitures électriques accélère sa croissance, sous l'effet de la concurrence d'acteurs majeurs comme Hyundai, Ford et Volkswagen. (Reportage de Hyunjoo Jin ; montage de Richard Pullin)