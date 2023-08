SK Telecom Co Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fourniture de services de communication sans fil. La société exerce ses activités par le biais de cinq segments. Le secteur des communications sans fil fournit des téléphones mobiles, des données sans fil et des services de communication d'informations. Le segment Wireline Communication Business offre des téléphones, de l'Internet à haut débit, des données et des services de location de réseaux. Le segment Sécurité fournit des services tels que la sécurité du personnel et des machines, et la protection des informations. Le segment Commerce est engagé dans le commerce électronique. Le segment Autres est impliqué dans des activités telles que la communication d'informations, la banque électronique, la publicité, les services de portail Internet.

Secteur Services de télécommunications sans fil