SKAN Group AG, anciennement BV Holding AG, est une société holding basée en Suisse d'un groupe d'investissement en actions, engagé dans la participation dans des entreprises en Suisse. Elle se concentre sur les entreprises de l'industrie, de la microtechnologie et de la technologie médicale, de la technologie de la transformation et des matériaux, de la technologie de l'information et des services connexes. Les entreprises ciblées sont celles qui se trouvent dans des situations particulières, telles que le rachat par la direction, les changements dans la structure de l'actionnariat, le financement de la succession, ainsi que celles qui sont en phase de croissance ou d'expansion. La société agit comme un partenaire entrepreneurial à long terme. Les activités opérationnelles sont déléguées au conseiller indépendant BV Partners AG. BV Holding AG et BV Partners AG forment le BVgroup. Au 31 décembre 2011, son portefeuille d'investissements comprenait neuf entreprises : Covalys BioSciences AG, E2E Technologies Ltd, Lonstroff Holding AG, Piexon AG, POLYDATA AG, SKAN Holding AG, Sphinx Werkzeuge AG, Ypsomed Holding AG et Ziemer Group AG.