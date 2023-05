Le président de Skan, visé par le MPC, se retire le temps de l'enquête

Données financières CHF USD EUR CA 2023 327 M 361 M 336 M Résultat net 2023 31,8 M 35,1 M 32,7 M Tréso. nette 2023 88,0 M 97,1 M 90,5 M PER 2023 60,0x Rendement 2023 0,50% Capitalisation 1 747 M 1 928 M 1 797 M VE / CA 2023 5,07x VE / CA 2024 4,28x Nbr Employés 1 185 Flottant 44,1% Graphique SKAN GROUP AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SKAN GROUP AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 77,70 CHF Objectif de cours Moyen 100,50 CHF Ecart / Objectif Moyen 29,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Thomas Huber Chief Management Officer & Deputy CEO Burim Maraj Chief Financial Officer Gert Thönen Chairman-Supervisory Board Ralph Kramer Chief Technology Officer Cornelia Henny-Weiss Chief Operations Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SKAN GROUP AG 23.33% 1 928 PENUMBRA, INC. 37.06% 11 663 SHOCKWAVE MEDICAL, INC. 35.55% 10 208 MASIMO CORPORATION 7.14% 8 340 NOVOCURE LIMITED 5.60% 8 227 GETINGE AB 15.07% 6 264