Zurich (awp) - L'équipementier d'espaces aseptisés Skan a soigné recettes et rentabilité sur les six premiers mois de l'année. Les entrées de commandes ont marqué le pas, sans pour autant entamer les réserves de travail. La direction laisse entrevoir une seconde moitié d'année encore plus fructueuse.

Les entrées de commandes semestrielles ont fondu de 33,4% à 175,3 millions de francs suisses, étoffant néanmoins les carnets afférents de près de 7% à 384,6 millions. Le groupe rhénan planifie d'étendre encore ses capacités de production en Suisse et en Allemagne - en plus de l'Amérique du Nord - pour répondre à la vive demande observée.

Entre janvier et fin juin, le chiffre d'affaires a bondi de 15,6% à 139,7 millions. L'excédent d'exploitation (Ebitda) a progressé de près de trois quarts à 18,6 millions à la faveur d'une extension de 4,5 points de pourcentage de la marge afférente à 13,3%. Le bénéfice net a explosé à 8,7 millions, contre 1,1 million un an plus tôt, énumère le compte-rendu à mi-parcours publié mardi.

La cadence de croissance de 14,3% à 103,1 millions de la principale unité Equipement and Solutions a été enjolivée encore par la performance de la plus modeste Service and Consumables (+19,5% à 36,7 millions).

Le spécialiste des salles blanches entend surfer encore sur un mouvement de transition vers de nouvelles technologies d'isolation, ainsi que sur un phénomène de rapatriement de la production pharmaceutique pour signer un second semestre plus convaincant encore que le premier. La direction ambitionne d'afficher sur l'ensemble de l'année une croissance de 15 à 19%, moyennant une progression homogène dans ses deux segments d'activité. La marge Ebitda doit s'établir dans un couloir de 13 à 15%.

jh/lk