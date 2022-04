Skan poursuit sa croissance en 2021 05/04/2022 | 08:43 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - L'équipementier bâlois de salles blanches Skan a nettement amélioré sa rentabilité l'année dernière, s'appuyant notamment sur un carnet de commandes et des ventes en nette hausse. Le chiffre d'affaire s'est envolé de plus de 22% à 234,3 millions de francs suisses quand les prises de commandes ont gonflé de presque 40% jusqu'à atteindre 280,3 millions, a détaillé mardi Skan, filiale de la société d'investissements BV Holding. Skan a inscrit un résultat opérationnel Ebitda de 30,7 millions de francs suisses, soit un bond de 86,1%. La marge afférente a atteint 13,1% (8,6% en 2020). Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a plus que doublé à 23,1 millions, tandis que le bénéfice net est ressorti à 21,4 millions de francs suisses (+85%). Le groupe a précisé la signature d'un accord pour augmenter la participation dans le belge Aseptic Technologies à 90%. "Le déménagement dans le nouveau siège moderne d'Allschwil et l'introduction réussie à la bourse suisse ont constitué d'autres points forts," raconte la société mardi. En ajoutant que 42,6 millions ont été investis "permettant une expansion des capacités de production comme prévu." Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement d'un dividende à 0,24 franc par action lors de la prochaine assemblée prévue le 4 mai. Pour 2022, l'entreprise demeure confiante et laisse présager un nouvel exercice positif "une croissance significative du carnet de commandes et une croissance générale du marché." La marge Ebitda est attendue à 13-15%. ib/ck

