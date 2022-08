Skan voit son bénéfice fondre sur les six premiers mois

Zurich (awp) - L'équipementier bâlois de salles blanches Skan a vu ses recettes et les entrées de commandes croître au premier semestre, mais a été pénalisé par la hausse des coûts.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 18,5% à 121 millions de francs suisses par rapport au premier semestre 2021, indique mardi l'entreprise d'Allschwil. Les prises de commandes ont, elles, gonflé de 68% sur un an à 263 millions de francs suisses, tandis que le carnet de commandes a atteint 367 millions, contre 226 millions fin décembre. "Cela garantit une très grande visibilité dans le domaine des équipements au cours des deux prochaines années."

Skan souligne que les ventes n'ont pas évolué à la même vitesse que les entrées de commandes, car de nombreux projets sont en phase d'achèvement ou de conception. Le groupe s'attend à un effet positif au second semestre.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a reculé de 13% à 10,7 millions. La marge afférente s'est rétractée à 8,8% après 12%, en raison de la hausse des coûts des salaires et des matériaux. Le résultat net a dévissé à 1,1 million, après 9,3 millions en juin 2021.

Le chiffre d'affaires dépasse nettement les projections des analystes consultés par AWP, qui tablaient sur 104 ou 108 millions de francs suisses. L'Ebitda et sa marge font moins bien qu'anticipé.

La direction confirme ses objectifs annuels, avec une croissance entre 15% et 19% des ventes si les difficultés sur les chaînes d'approvisionnement ne s'aggravent pas, et une marge Ebitda entre 13% et 15%.

Par ailleurs, Ralf Krämer a été nommé responsable technologique au 1er avril en remplacement de Bernd Naumann. Au 1er août, Marina Häni est devenue responsable des ressources humaines à la suite de Fabienne Schmid.

