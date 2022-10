Handelsbanken affiche un bénéfice record grâce à la hausse des revenus d'intérêts

Le rival de Swedbank, SEB et Nordea a déclaré que le bénéfice d'exploitation s'élevait à 7,27 milliards de couronnes suédoises (654,5 millions de dollars) contre 6,13 milliards l'année précédente, dépassant les prévisions moyennes de 6,72 milliards, selon les estimations de Refinitiv.

L'inflation galopante, alimentée en partie par la guerre en Ukraine, a poussé les banques centrales à relever rapidement leurs taux, augmentant les revenus d'intérêts des banques suédoises, mais pressant également les ménages et les entreprises et déprimant les marchés boursiers, ce qui pourrait entraîner une augmentation des pertes sur prêts au cours des prochains trimestres.

La première des grandes banques suédoises à publier ses résultats pour le troisième trimestre a également déclaré que les volumes d'affaires augmentaient alors même que la qualité de son portefeuille de prêts restait élevée et que les pertes sur créances se situaient à des niveaux faibles, voire négligeables.

Handelsbanken, dont les principaux marchés sont la Suède, la Norvège et la Grande-Bretagne, a ajouté que son revenu net d'intérêts, qui comprend les revenus des prêts hypothécaires, a grimpé à 9,58 milliards de couronnes, contre 7,59 milliards de couronnes il y a un an, soit bien plus que les 8,67 milliards de couronnes prévus par les analystes.

"Handelsbanken est bien équipée pour faire face à un environnement de plus en plus incertain", a déclaré la directrice générale Carina Akerstrom dans le rapport.

"La poursuite de la bonne croissance des volumes, tant du côté des particuliers que des entreprises, ainsi que le redressement des marges, ont contribué à l'amélioration du revenu net d'intérêts et à des bénéfices atteignant un nouveau sommet historique."

Les actions de Handelsbanken ont augmenté de 4,7 % à 0730 GMT, tandis que ses résultats ont également donné un coup de pouce aux actions de ses pairs dans le secteur bancaire nordique, le poids lourd régional Nordea, qui publie ses résultats demain, gagnant 2 %.

Entre-temps, les revenus des commissions ont chuté à 2,73 milliards de couronnes au cours du trimestre, contre 2,87 milliards de couronnes un an plus tôt - juste en dessous des prévisions - tandis qu'elle a enregistré des reprises de pertes de crédit de 69 millions de couronnes, contre des pertes nettes de 131 millions de couronnes un an plus tôt.

Mme Akerstrom a déclaré lors d'une conférence de presse qu'elle n'avait aucune inquiétude concernant le portefeuille de prêts de la banque dans le domaine de l'immobilier commercial, un secteur confronté à une baisse des prix de l'immobilier et à une hausse des coûts de prêt, affirmant que les tests de stress ont montré que la qualité restait très forte.

La banque, vieille de 150 ans, a déclaré avoir réalisé un gain sur les transactions financières, qui comprennent des instruments de couverture et ont donné lieu à un revers inattendu plus tôt dans l'année, de 471 millions de couronnes contre un bénéfice de 534 millions de couronnes il y a un an.

Les dépenses totales de la banque ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,12 milliards de couronnes.

(1 $ = 11,1085 couronnes suédoises)