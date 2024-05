Skanska AB figure parmi les principaux groupes de BTP mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction de bâtiments et d'infrastructures (94,3%) : habitations, écoles, hôpitaux, bureaux, commerces, sites industriels, stades, prisons, ponts, etc. ; - développement immobilier (5,6%) : immeubles résidentiels (57,3% du CA) et actifs immobiliers d'entreprise (42,7% ; bureaux, centres commerciaux et plates-formes logistiques) ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (19%), Etats-Unis (48%), Royaume Uni (11,9%), Norvège (11,6%) et autres (9,5%).

Secteur Construction et ingénierie