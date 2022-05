Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre du plus grand constructeur de la région nordique, et l'un des plus importants aux États-Unis, s'est élevé à 1,85 milliard de couronnes suédoises (187,2 millions de dollars) contre 2,33 milliards l'année précédente. Quatre analystes interrogés par Refinitiv avaient en moyenne estimé un bénéfice de 1,55 milliard de couronnes.

(1 $ = 9,8813 couronnes suédoises)