Au quatrième trimestre, le bénéfice d'exploitation du plus grand constructeur de la région nordique, et l'un des plus importants aux États-Unis, s'est établi à 3,63 milliards de couronnes suédoises (393,9 millions de dollars), contre 6,59 milliards un an plus tôt.

Cinq analystes interrogés par Refinitiv avaient en moyenne estimé un bénéfice de 2,85 milliards de couronnes.

(1 $ = 9,2161 couronnes suédoises)