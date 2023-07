Le constructeur suédois Skanska a annoncé vendredi une baisse un peu plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, la chute de ses activités de promotion immobilière ayant compensé le développement plus vigoureux de sa branche construction, plus importante.

Le plus grand constructeur de la région nordique, et l'un des plus grands aux États-Unis, a déclaré que le bénéfice d'exploitation était tombé à 1,33 milliard de couronnes suédoises (129 millions de dollars) pour les trois mois se terminant le 30 juin, contre 2,40 milliards de couronnes il y a un an, ce qui est également inférieur à l'estimation des analystes de Refinitiv qui était de 1,50 milliard de couronnes.

L'inflation galopante et les hausses répétées des taux d'intérêt ont frappé les marchés de l'immobilier résidentiel et commercial au cours de l'année écoulée, surtout en Suède, le marché d'origine de Skanska, ce qui, selon les économistes, pèse sur le secteur de la construction.

"Les résultats du groupe pour la période ont bénéficié d'une forte performance dans la construction, tandis que la contribution du développement résidentiel et commercial est faible en raison de la faible activité du marché", a déclaré le PDG Anders Danielsson dans un communiqué.

Skanska prévoit des marchés globalement plus faibles pour l'immobilier résidentiel et commercial au cours des prochains mois, tandis que ses prévisions pour le secteur de la construction tablent sur la poursuite d'une forte activité aux États-Unis et sur un déclin de la construction en Suède.

"Les États-Unis restent le marché le plus solide, tant pour les travaux publics que pour la construction, soutenus par une demande refoulée, un besoin d'investissement dans plusieurs secteurs et l'accès au financement fédéral", a déclaré Skanska.

Les prises de commandes de l'activité construction de Skanska, qui représente la majeure partie du chiffre d'affaires du groupe, ont augmenté de 68 % après ajustement des fluctuations monétaires pour atteindre 63,2 milliards de couronnes, tandis que le carnet de commandes de l'activité construction a atteint un niveau historique au cours du trimestre.