SKC Co Ltd est une société coréenne qui se consacre principalement à la production et à la vente de films en polyéthylène téréphtalate (PET). La société exerce ses activités dans cinq segments. Le segment chimique est impliqué dans la production et la vente d'oxyde de propylène (PO) et de propylène glycol (PG). Le segment des matériaux industriels est engagé dans la fabrication et la vente de films en polyéthylène téréphtalate (PET). Le segment des matériaux électriques produit et vend des pièces de semi-conducteurs. Le segment Beauty & Healthcare (BHC) produit et vend des matières premières pour cosmétiques, basées sur la biotechnologie. Le segment Autres est engagé dans la production et la vente de répéteurs tels que des équipements de communication.

Secteur Produits chimiques de base